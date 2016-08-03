Serenay’ın partneri Şükrü! 

Oyuncu Serenay Sarıkaya, Medcezir’in ardından yeni bir diziyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Ekranlara 1 yıl ara verdikten sonra yeni bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan güzel oyuncunun projesi belli oldu. Proje büyük bir gizlilik içerisinde yürütülürken ünlü oyuncunun partneri de gün yüzüne çıktı. Medcezir dizisinde başrolü Çağatay Ulusoy ile üstlenen Sarıkaya’nın ikinci başrol dizisindeki erkek oyuncunun Şükrü Özyıldız olduğu söylendi. Cast çalışmaları hâlâ devam eden diziye ayrıca Bestemsu Özdemir’in de dahil olduğu konuşuluyor.

FİLMİN AFİŞİ HAZIR

Diğer taraftan oyuncunun Nejat İşler ile kamera karşısına geçtiği ‘İkimizin Yerine’ isimli sinema filminin de afişi ortaya çıktı. Afiş ödüllü tasarımcı Arda Aktaş tarafından tasarlandı. Mudanya'dan İstanbul'a uzanan aşk hikâyesi 21 Ekim’de vizyona girecek.