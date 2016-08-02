Kürklü terlikle sokakta! 

Engincan yine tarzını konuşturdu… Kıyafet stiliyle çok konuşulan Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural, tarzından ödün vermiyor. 24 yaşındaki Ural, önceki gün yine ilginç kombiniyle gündeme oturdu. Annesi Sibel Can, kardeşi Emir Aksüt ve kız kardeşi Melisa Ural’la birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’ne gelen Ural, Gucci Fur Slipper marka kürklü terlikleriyle ilginç bir tablo ortaya çıkardı.

Kürkü ayakta

Markanın kanguru kürkünden kullanılan ev terliğini anımsatan tasarımını giyen Ural’ın terlik için 2 bin 650 TL ödediği öğrenildi. Giydiği kısa pantolonu ve uzun ceketini kürklü terlikleriyle kombinleyen Engincan Ural’ın ilerleyen günlerde hangi ilginç tarzla objektiflere yansıyacağı şimdiden merak konusu oldu.