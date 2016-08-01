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Kumsalda ‘Rengârenk’ düğün 

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‘Rengârenk’ adlı dizide rol alan Sertan Erkaçan, kendisi gibi oyuncu olan Melis Bayatlı ile dünyaevine girdi.

Kilyos'taki Tırmata Beach'te yapılan düğün törenine yaklaşık 150 kişilik davetli topululuğu katıldı. Nikâh memurunun sorusu karşısında kısa bir açıklama yapan Erkaçan, "Ben Melis'e 3. ayımızda 'seninle evleneceğim' dedim. O da 'dur bakalım ben seninle evlenecek miyim' demişti. Sizin de şahit olduğunuz gibi ilk önce Melis 'evet' dedi. Ben de ömrümün sonuna kadar 'evet' diyorum" sözleriyle alkış aldı. 

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