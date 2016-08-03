Helin Avşar ve Serhan Bora boşandı
Şubat ayında Serhan Bora ile sürpriz bir kararla nikah masasına oturan Helin Avşar boşandı
Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar şubat ayında işadamı Serhan Bora ile evlenmişti. Aile arasında yapılan törenle dünyaevine giren çift 6 ay sonra boşanma kararı aldı.
Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Helin Avşar; 'Bugün itibari ile boşanmış bulunuyorum. Eşimin hiçbir yanlışı olmayıp, anlaşmalı boşanıyoruz' mesajını yazdı. Avşar daha sonra ise bu paylaşımını sildi.