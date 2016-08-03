Helin Avşar ve Serhan Bora boşandı

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar şubat ayında işadamı Serhan Bora ile evlenmişti. Aile arasında yapılan törenle dünyaevine giren çift 6 ay sonra boşanma kararı aldı.

Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Helin Avşar; 'Bugün itibari ile boşanmış bulunuyorum. Eşimin hiçbir yanlışı olmayıp, anlaşmalı boşanıyoruz' mesajını yazdı. Avşar daha sonra ise bu paylaşımını sildi.