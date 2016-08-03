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Demokrasi nöbetine devam 

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15 Temmuz darbe girişimi sonrası halk meydanları boş bırakmıyor.

Sabahın ilk ışıklarına kadar demokrasi nöbeti tutan vatandaşa ünlü isimlerde desteklerini esirgemiyor. Müzik yapımcısı Polat Yağcı öncülüğünde  Saruhan Hünel, İsmail Özkan, Şenol İpek, Davut Güloğlu, Afrikalı Ali ve Şahin Özer, Beşiktaş Meydanı’nda halka seslendi. Davut Güloğlu, "Allah Cumhurbaşkanımızın ömrüne ömür versin. Allah başımızdan eksik etmesin. Onun cesareti bizlere de cesaret kattı. Ülkemiz için gerekirse ölürüz’’ mesajını verdi.   

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