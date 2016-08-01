Alaçatı’da huzurlu yaşam!

Osman Rimer ile evlenip iki çocuk sahibi olduktan sonra podyumlardan elini ayağını çeken manken, 110 m2’lik evinde mütevazı bir yaşam sürüyor.

Dekorasyonda imzam var

Evin tüm dekorunun kendi elinden çıktığını belirten manken, evinde sağlıklı yiyecekler pişmesine özen gösterdiğini söylüyor. Uyku düzenine de önem verdiğini en az sekiz saat uyuduğunu belirten Ak, arkadaşlarıyla evde vakit geçirmekten büyük bir keyif alıyor.