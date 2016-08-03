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50 top model arasında  

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Yerli Cindy Tülin Şahin, dünyanın en iyi ve en güzel 50 top modeli arasına girmeyi başardı.

Dünyanın önde gelen güzellik dergisi ‘Allure’nin Rus edisyonu dünyanın en iyi 50 top modelini belirlemek için anket düzenledi. Ankette Türk manken olarak Tülin Şahin yer aldı. En iyilerin arasında yer almanın haklı gururunu yaşayan Şahin, “Efsane meslektaşlarımla böylesine önemli bir listede yer almak gerçekten inanılmaz ve gurur verici. Mankenliğe başladığım ilk günden itibaren tek ilkem her zaman işini hep en iyi şekilde yap gerisi gelir diye düşünmüştüm” sözleriyle duygularını paylaştı. 

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