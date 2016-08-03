Su ürünleri desteklemesinden kimler yararlanacak? Son başvuru ne zaman?

Bakanlığın, su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek desteğe ilişkin esasları düzenleyen "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği", 1 Ocak 2016'dan itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, alabalık, midye, mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, karabalık, yılan balığı, tilapya, karadeniz alası ve kırmızı benekli alabalıklar, kerevit ve karides destekleme kapsamına alınacak.

Su ürünleri yetiştiricilik belgesi bulunan ve entansif şekilde (verimliliği artıracak metotlar kullanılarak) yetiştiricilik yapanlarla midye yetiştiriciliği de desteklenecek.

Bir işletmenin su ürünleri desteğinden faydalanabileceği en fazla miktar yılda 500 ton ile sınırlandırılacak. Ayrıca 250 tona kadarki kısmına birim fiyatın tamamı, 250 ton 1 kilogramdan 500 tona kadarki kısmı için ise birim fiyatın yüzde 50'si dikkate alınacak.

Başvuru 30 Kasım'a kadar yapılabilecek

Destekleme kapsamında yetiştiriciliği yapılan ürünün büyüme süresi göz önünde bulundurulacak. İşlenerek fileto veya füme şekilde satılan ürünlerde ise ürüne ait faturalarda belirtilen miktarın iki katı dikkate alınacak.

İşletmesinde yetiştirdiği yavru balıkları başka işletmelerden satın alacaklar, bunları Bakanlıktan izinli kuluçkahanelerden, su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yavru üretim izinli işletmelerden, üniversite veya araştırma enstitülerine ait kuluçkahanelerden temin edebilecek.

Yetiştirilen ürünlerin büyüme sürelerinin belirlenmesinde, tür, bölgenin çevre özellikleri ve yetiştirme sistemi il müdürlüğünce göz önünde bulundurulacak.

Desteklemeden yararlanmak isteyenler, gerekli belgelerle yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il veya ilçe müdürlüğüne en geç 30 Kasım'a kadar müracaat edebilecek.

Ödemeler

Desteklemelerden faydalanacak örgütlü üreticilere yapılacak ödemeler, merkez birliklerine üye olmak ve üye olduğuna dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmek koşuluyla, belirtilen oranlarda "Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme" adı altında kesinti yapıldıktan sonra kalan miktar doğrudan üreticiye ödenecek. Yetiştirici örgütlerine üyelik şartı aranmayan yetiştiricilere ise kesinti yapılmadan ödeme yapılacak.

Haksız yere ödemelerden yararlanmak için sahte veya gerçek dışı belge düzenleyenler hakkında gerekli cezai ve hukuki işlem uygulanacak. Destekleme ödemesi yapılan belgeler, ilgili birimler tarafından beş yıl süreyle saklanacak.

Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için 2017'de ayrılan ödenekten karşılanacak.