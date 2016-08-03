Şekerlik mısır ekimi yaygınlaşıyor

Yenişehir Ziraat Odası, sözleşmeli mısır ekiminin çoğalması için firmaları ilçeye davet etti. Oda Başkanı Sadi Aktaş, “İlçemizde ve ilimizde toplam 35 bin dönüm tohumluk mısır ekiliyor. Yenişehir’de sadece sözleşmeli 8 bin dönüm mısır ekildi. Bunun yanı sıra Yenişehir’de 15 bin dönüm civarında silajlık mısır ekildi. Aynı zamanda 4 bin dönüm civarında da şeker mısırı ekildi. Çiftçilerimiz bu tür ürünlerin sözleşmeli ekilmesinden memnun. Bundan sonraki yıllarda sözleşmeli tarımın çoğalmasını teşvik ediyoruz. Çeşitli firmaları ilçemize davet ediyoruz” diye konuştu.