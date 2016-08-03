Plastik üretimi 4.6 milyon tona ulaştı

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), 2016 ocak-haziran dönemine ilişkin "Plastik Sektörü İzleme Raporu"nu yayımladı. Rapora göre, çoğu küçük ve orta ölçekli 11 bin firmanın faaliyet gösterdiği, yaklaşık 250 bin kişinin istihdam edildiği plastik sektöründe, yılın ilk yarısında yüzde 8 büyüme kaydedildi. İlk altı aydaki üretimin değer bazında büyüklüğü ise 17,8 milyar dolara ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 16,4 milyar dolar düzeyindeydi. Plastik üretiminin yıl sonunda değer bazında 35,6 milyar dolara yükselmesi hedefleniyor.

Ambalaj malzemeleri ilk sırada

Bu yılın ilk altı aylık döneminde toplam 4,6 milyon tonluk plastik mamul üretimi içinde plastik ambalaj malzemeleri ilk sırada yer aldı. Bu dönemde 1,85 milyon ton plastik ambalaj malzemesi üretildi. Plastik mamulleri üretiminde ikinci sırayı 1,02 milyon tonla plastik inşaat malzemeleri izledi.

Sektördeki üretim artışıyla yılın ilk yarısında 443 milyon dolarlık makine teçhizat yatırımı gerçekleştirildi. Aynı şekilde devam etmesi halinde yatırım tutarının yıl sonunda 886 milyon dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

En çok plastik Irak'a gitti

Sektörün plastik mamul ihracatı, ilk yarıda, geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermedi. Bu dönemde plastik ihracatı miktar bazında 784 bin ton, değer bazında ise 2,1 milyar dolar oldu. Ocak-haziran döneminde en çok plastik mamul ihracatı Irak'a yapıldı. Söz konusu dönemde Irak'a 89 bin ton plastik mamul ihracatı gerçekleştirildi. İhracatta Irak'ı, 49 bin tonla Almanya ve 40 bin tonla İngiltere izledi.

Türkiye, bu yılın ilk yarısında plastik sektörü üretiminde dünyada altıncı, Avrupa’da ise ikinci sırada yer aldı.