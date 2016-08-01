Osmaneli karpuzu çiftçinin yüzünü güldürüyor

İlçede ve köylerinde yaklaşık 10 bin dönüm arazide üretilen ve hasadı olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 gün erken başlayan karpuz, bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü.

Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Ertuğrul Ünver, yaptığı açıklamada, bölgede 30 bin civarında fide ekimi yapıldığını ve bu sene hasat döneminde 40-50 bin ton karpuz üretiminin beklendiğini söyledi.

Geçen yıl 100-120 bin ton civarında üretim yapıldığını ancak fiyat düşüklüğü nedeniyle üretimin yarı yarıya gerilediğini anlatan Ünver, "Düşüşün başında masrafların ağır gelmesi var. 1,60 kuruşa fide alıyoruz. Bunun içine akaryakıtı ve işçiliği eklediğimizde maliyet yükseliyor. Geçen yıl karpuzumuz para etmedi ve çiftçimiz kazanamadı. Tarlalarda karpuzumuz kaldı. Bu sezon ekimde yüzde 40-50 arasında düşüş var. Planlı ve düzenli ekim sayesinde bu sezon çiftçimiz hem üretimden hem de fiyatlardan memnun. Çiftçimiz emeğinin karşılığını alıyor. Şu anda tarlada 80-90 kuruşa karpuz satıyoruz, Allah bereket versin. Tüketicimize bu 2-3 misli satılıyor. Yani aracılar da biraz vicdanlı davransın, tüketiciye karşı biraz hassas olsunlar." dedi.

Ünver, Osmaneli karpuzunun Türkiye'nin birçok bölgesine gönderildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Osmaneli bölgesinde karpuz sezonu mart ayında başlayıp ağustosun sonuna kadar devam eder. Mayısın ortalarına kadar diktiğimiz fideler tül altında bekler ve sonra açarız. Organik gübre hatta ve hatta ekiliş yapılmadan önce hayvan gübresi atılır ve toprağa karıştırılır. Devamlı organik gübre veririz. Onun için bizim karpuzlarımızın rengi ve tatları çok güzeldir. Böyle olduğu için de Osmaneli karpuzu Türkiye'nin her tarafında tutulmaktadır. Biz karpuz ve kavun ekimine 12 yıl ara verdik. O zamanlar bilinçsiz tarım ve gübreleme yapıldı, yani toprağımız mahvoldu. Ürünümüzün aroması çok yüksek ve aynı zamanda hava şartlarından dolayı kalitelidir."

"Günlük ortalama bin 200 kişi arazimizde çalışıyor"

Osmaneli bölgesinde yaz ve kış sezonunda tarımın devam ettiğini anlatan Ünver, bu dönemde farklı kentlerden tarım işçilerinin ilçeye geldiğini bildirdi.

Arazide ortalama bin 200 tarım işçisinin çalıştığını dile getiren Ünver, "Karpuz sezonunda çok sayıda insana istihdam sağlıyoruz. Şu anda karpuz hasadı yapan işçilerimiz var. Bunların kimisi üniversitede okuyan talebelerimiz, kimisi evinin geçimini sağlayan işçilerimiz. Şanlıurfa'dan, Diyarbakır'dan, Manisa'dan, Balıkesir'den karpuz hasadını yapmaya gelen işçiler bulunuyor. Osmaneli onun için bu hususta bacasız bir tarım sanayisi. Tarımın sağladığı istihdam çok büyük. Yaz ve kış mevsiminde çevre il ve ilçelerden günlük ortalama bin 200 kişi arazimizde çalışıyor." diye konuştu.

Ünver, karpuzun yanında bölgede kavun üretiminin de yapıldığını ve bu yıl 10-15 bin ton arasında kavun hasadı beklediklerini sözlerine ekledi. (AA)