Kömür ithalatına ek mali yükümlülük
Bitümenli taşkömürünün elektrik üretimi amaçlı ithalatında ton başına 15 dolar ek mali yükümlülük getirildi.
Bakanlar Kurulunun kömür ithalatına ek mali yükümlülük konulması hakkında kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına düzenlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen karara göre, bitümenli taşkömürünün elektrik üretimi amaçlı ithalatında ton başına 15 dolar ek mali yükümlülük getirildi.
Avrupa Birliği üyesi ülkeler, EFTA üyesi ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Güney Kore, Morityus ve Malezya menşeli kömür ithalatlarında ek mali yükümlülük uygulanmayacak.