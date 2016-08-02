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Hububat ürünleri lisanslı depolarda saklanacak

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Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, aldıkları "Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvar Lisansı" ile hububat ürünlerinin lisanslı depolarda muhafaza edileceğini belirtti.

Bilgiç, yazılı açıklamasında, Çukurova'nın tarım ürünlerinde, özellikle hububat üretim miktarında bölgede ilk sıralarda yer aldığını bildirdi.

Hububat ürünlerinde lisanslı depoculuğun öne çıktığını kaydeden Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

"Borsamızın, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 'Yetkili Sınıflandırıcı Faaliyet Belgesi' almasıyla, hububat ürünleri lisanslı depolarda muhafaza edilecek. Ürünlerin analizi yapılarak, nitelik ve özellikleri belirlenecek, standartlara uygun olarak sınıflandırılıp ve bu durumun belgelendirilmesi yapılabilecek. Bundan sonra da üyelerimize bu hizmeti sunarak ilimizde lisanslı depoculuk faaliyetinin de artması beklenmektedir."

Bilgiç, belgenin alınmasıyla lisanslı depoculuk çalışmalarına başladıklarını, kentte "Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvar Lisansı" hizmetleri yetkisinin ATB'de olduğunu aktardı.  (AA)

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