Damızlık düve yetiştirene yüzde 50 hibeli destek

Bakanlar Kurulu'nun Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, damızlık düve yetiştiriciliği yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkenin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yurt içinden karşılanması, et ve süt üretiminde verim ve kalitenin artırılması, sermayenin ülke içinde kalmasını sağlayacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Destekler, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET) en az 3 yıl kayıtlı, aktif sığır işletmesi olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin bireysel veya bir arada yapacakları 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 baş üzeri olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını kapsayacak.

Hibe desteği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek illerde 2016-2018 yılları arasında uygulanacak.

Karar kapsamında, inşaat (yeni yatırım, kapasite artırımı/rehabilitasyon), hayvan alımı (damızlık dişi buzağı alımı), makine alet ve ekipman alımı (yem karma makinesi ve gübre sıyırıcı) yatırımları için yüzde 50 hibe desteği verilecek.