Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında orman muhafaza görevlisi, cezaevi personelinin de bulunduğu 4 kişi sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.

Öte yandan Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında emniyet amiri, komiser ve polislerin de bulunduğu 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.

Adliyeye sevk edilen 11 kişinin Cumhuriyet Savcılığı'ndaki soruşturması sürüyor. (İHA)