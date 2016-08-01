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Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

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Zonguldak'ta Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Paralel Devlet Yapılanması'na (PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye getirildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında orman muhafaza görevlisi, cezaevi personelinin de bulunduğu 4 kişi sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.

Öte yandan Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında emniyet amiri, komiser ve polislerin de bulunduğu 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.

Adliyeye sevk edilen 11 kişinin Cumhuriyet Savcılığı'ndaki soruşturması sürüyor. (İHA)

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