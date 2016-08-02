Yıldırım: Gülen'in sözleri bir tehdittir, bir hedef göstermedir

Gülen'in sözleri bir tehdittir, bir hedef göstermedir diyen Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:

"Kimin yarına çıkacağı Gülen'in kararıyla olmuyor. bi bir tehdittir, Hedef göstermektir. Bu da bu üzerine ilave olmuş. Tarih vermiş. İstediği kadar tarih versin. Bizim de verecek cevabımız var. Bu ve buna benzer tehditler önemsizdir demiyoruz, ama dikkate alıyor ve tedbirlerimizi ona göre alıyoruz. İlla silahlı darbe olacak şeklinde olması gerekmiyor. Ülkede karışıklık çıkarmak isteyebilirler. 7 Haziran'da bitiyor bu demokrasi mitingleri."



BU DARBE GİRİŞİMİNDE 1 NUMARA VAR MI?



Bir numara değil, bir çok numara var. Baştan sona numara. Dedikodular çok yapılıyor. Somut gerçekleri tespit etme yükümlülüğümüz var. Soruşturma sürecinde böyle bir bağlantı varsa ortaya çıkarılır.



GÜLEN'İN İADESİ



Fethullah Gülen ile ilgili iade talebimiz var, ümit ederim ki ABD bunu hassasiyetle dikkate alır. Biz Gülen'in bu darbeyi planladığını biliyoruz. Ama bunun bir üst aklı var. Bunu da biliyoruz. Bu üst akıl kim? Kuruluş mu, ülke mi bilmiyoruz. Bunların hepsi ortaya çıkacak. ABD, üzerindeki bu soru işaretlerin kalkması lazım. nasıl olacak. Darbede adı geçen kişiyi Türkiye'ye teslim eder, iki ülke arasında da sıkıntı kalmaz.

