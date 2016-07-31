YAŞ'ın yapısı değişti

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararnameye göre, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı ile kuvvet komutanlarından oluşacak.

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararname ile Yüksek Askeri Şura'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun'da da bazı değişiklikler yapıldı.

Mevcut kanun kapsamında şuranın üyeleri Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, kuvvet komutanları, ordu komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Donanma Komutanı ile silahlı kuvvetlerdeki orgeneral ve oramiraller olarak belirlenmişti.

Değişiklikle şura üyeleri Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı ile kuvvet komutanları oldu.

Şuranın görevlerinin belirlendiği ilgili maddenin, "Başbakan, Genelkurmay Başkanı veya Milli Savunma Bakanı'nın lüzum gördükleri hallerde silahlı kuvvetlerle ilgili diğer konular halinde görüş bildirmek" fıkrası ise "Başbakan'ın, lüzum gördüğü hallerde silahlı kuvvetlerle diğer konular halinde görüş bildirmek" olarak değiştirildi.

Şura'nın sekretaryası

Mevcut kanun kapsamında Genelkurmay 2. Başkanı Şura'nın genel sekreteri olarak görevlendiriliyordu. Değişiklikle Şura'nın sekretarya hizmetleri Milli Savunma Bakanlığınca yürütülecek. Şura'nın çalışma usulleri, genel sekreterliğin her türlü iş ve işlemleri Yüksek Askeri Şura ile kabul edilecek bir iç tüzükle düzenleniyordu. Değişiklikle, söz konusu işlemler Başbakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Kaynak: AA