Yasin Aktay'dan AK Parti'de 'revizyon' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Aktay, AK Parti MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "AK Parti'de herhangi bir revizyon söz konusu değildir" dedi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplandı.AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, saat 11.40'da başladı. Toplantı yaklaşık 6 saat sürdü.

Toplantının ardından açıklama yapan Yasin Aktay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan demokrasi nöbetleri için, "Demokrasi nöbetleri dünya demokrasi tarihine mükemmel bir ders olarak girmiştir. 50 yıllık bir birikimle düzenlenmiş bir ihanet şebekesinin saldırısına maruz kaldık. Demokrasi nöbetleri Yenikapı'da taçlandırılacak. AK Parti hep krizleri yöneterek yoluna devam etti" diye konuştu.

REVİZYON YOK

AK Parti'de revizyon yapılacağı iddialarını yalanlayan Aktay, "AK Parti'de herhangi bir revizyon söz konusu değildir" diye konuştu.

ANAYASA KOMİSYONU ÜYESİ

Anayasa paketi görüşmeleri için kurulacak komisyona katılacak ismin de belirlendiğini dile getiren Yasin Aktay, "AK Parti adına bu komisyona katılacak olan sayın milletvekilimiz bugün belirlendi. Gaziantep Milletvekili, AK Parti Genel Sekreterimiz Sayın Abdülhamit Gül atanmıştır" dedi.