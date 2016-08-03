Yargıtay'da FETÖ operasyonu!

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, 23 Temmuz'da yürürlüğe giren kanun hükmünde kararname ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı, bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen personelin, birim amirinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla kamu görevinden çıkartılacağı hükmünün getirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Başkanlığımızca yapılan soruşturma kapsamında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137. maddesi gereğince, 168 personel görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Ayrıca 667 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 4/g maddesi gereğince bir hizmetlinin görevine son verilmiştir." ifadesine yer verildi. AA