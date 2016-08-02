Yargıtay üyesinin evinde yakalanan 2 FETÖ'cü tutuklandı

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişimi soruşturması kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından İzmir'in Tire ilçesinde gözaltına alınan Kurmay Yarbay Mustafa Toklu ile Piyade Kurmay Binbaşı Recep Kılıç, İzmir Adliyesine getirildi.

Savcılık işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Toklu ve Kılıç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu Yargıtay üyesinin evinde yakalanmışlardı

FETÖ'nün darbe girişiminde Ege Ordusu Karargahını ele geçirmeye çalıştıkları, başarısız olmalarının ardından firar ettikleri gerekçesiyle aranan Toklu ve Kılıç Tire ilçesinde saklandıkları eve jandarmanın yaptığı baskında yakalanmıştı.

Şüphelilerin saklandıkları evin, 18 Temmuz'da tutuklanan Yargıtay 23. Ceza Dairesi Üyesi Çetin Şen ve kardeşi Davut Şen'e ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Öte yandan, darbe girişimine ilişkin aranan Teğmen Levent Cantekin de İzmir'de gözaltına alındı. Polis tarafından adliyeye sevk edilen Cantekin tutuklandı. Kaynak: AA