Yarbay Ali Tatar’ın intiharına neden olan eski savcı gözaltında

Amirallere suikast soruşturması sırasında Deniz Yarbay Ali Tatar’ın intiharına neden olan ikinci ifade çağrısını çıkartan dönemin özel yetkili savcısı olan, ardından Yargıtay üyeliğine seçilen Süleyman Pehlivan hakkında, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gözaltı kararı çıkartıldı. Yakalanması istenen 14 Yargıtay üyesinden biri olan Süleyman Pehlivan, kararı duyduktan sonra firara etti.

Bir süre önce İzmir’de bulunduğu istihbaratı alınan Süleyman Pehlivan’ın yakalanması için polis art arda operasyonla başladı. Polisin gidebileceği tüm adreslerde önlem almasından sonra Yargıtay 19’uncu Ceza Dairesi üyesi Süleyman Pehlivan, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gidip teslim oldu. Süleyman Pehlivan’ın işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye gönderileceği açıklandı.DHA