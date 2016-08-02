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Van'da polise bombalı saldırı

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Edremit ilçesinde devriye görevi yürüten polis aracına teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı saldırıyla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.

Van'ın Edremit ilçesinde devriye görevi yürüten polis  aracına teröristlerce düzenlenen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Alınan bilgiye göre, Süphan Mahallesi'nde devriye görevi yürüten polis  aracının geçişi sırasında, teröristlerce yola yerleştirilen bomba patlatıldı.

Saldırıda, can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Polis ekipleri, saldırıyla ilgisi olduğu iddia edilen 5 kişiyi  gözaltına aldı.

Emniyete götürülen 5 zanlının ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (AA)

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