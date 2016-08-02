Van'da polise bombalı saldırı

Van'ın Edremit ilçesinde devriye görevi yürüten polis aracına teröristlerce düzenlenen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Alınan bilgiye göre, Süphan Mahallesi'nde devriye görevi yürüten polis aracının geçişi sırasında, teröristlerce yola yerleştirilen bomba patlatıldı.

Saldırıda, can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Polis ekipleri, saldırıyla ilgisi olduğu iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen 5 zanlının ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (AA)