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  3. Uşak'ta 10'u emniyet müdürü 31 polise FETÖ gözaltısı

Uşak'ta 10'u emniyet müdürü 31 polise FETÖ gözaltısı

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Uşak'ta düzenlenen FETÖ/PDY terör örgütü operasyonlarında örgüt üyesi 10'u emniyet müdürü, 7'si emniyet amiri ve komiser olmak üzere 31 polis gözaltına alındı.

DEVRİM TOSUNOĞLU - AKŞAM HABER

 Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, Uşak'ta FETÖ/PDY üyesi polislere yönelik operasyonlar düzenledi.

Yapılan operasyonlarda, 3'ü 3. Sınıf Emniyet Müdürü, 7'si 4. Sınıf Emniyet Müdürü, 2'si emniyet amiri, 2'si komiser, 3'ü komiser yardımcısı, 1'i başpolis memuru ve 8'i polis memuru olmak üzere 31 kişi gözaltına alındı.

1 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 1 komiser ve 3 komiser yardımcısı da firari olarak aranıyor. Gözaltına alınan zanlıların sorguları Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılıyor

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