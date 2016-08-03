'Türk halkının darbeye karşı sokağa çıkışı ile gurur duydum'

Eurovision Şarkı Yarışması'nda, "1944" adlı şarkısıyla birinciliği elde eden Kırımlı Tatar sanatçı Jamala, FETÖ’nün darbe girişimine karşı Türk halkının gösterdiği duruştan gurur duyduğunu söyledi.

Jamala, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine tepki olarak Facebook hesabından Türkçe açıklama yaptı.

Türkiye’de 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin kendisini derinden etkilediğini belirten Jamala, İstanbul ve Ankara’da yaşanan olayları sabaha kadar takip ederken gözlerine inanamadığını ifade etti.

Jamala, “Yaşananları takip ederken kimsenin daha fazla zarar görmemesi için dua ettim. Türk soyundan gelen bir Kırım Tatar'ı olarak Türk halkının 15 Temmuz darbe girişimi gecesi gencinden yaşlısına ayrım gözetmeksizin tek bir amaç uğruna sokağa çıkmasıyla gurur duydum. Darbe girişimi karşısında kahramanca bir duruş sergileyen ve bu uğurda şehit olanlara Allah'tan rahmet diler, bu uğurda yaralananlara acil şifalar dilerim” ifadelerini kullandı.

"Destek için İstanbul'da konser vereceğim"

Türk halkının yanında olduğunu müziği ile göstermek istediğini bildiren Jamala, sözlerine şöyle devam etti:

“Ben de elimden geleni yapmak sesimle, müziğimle, sanatımla sevgili soydaşlarım olan Türk halkının yanında olduğumu göstermek istiyorum. Bu yüzden yakın bir tarihte İstanbul'a konsere geleceğim. Size duygularımı daha iyi hissettirebilmek ve samimiyetimi göstermek isterim. Türkiye'de bir an önce her şeyin yoluna girmesini diliyorum. Sizi seviyorum Türkiye! Beni bekleyin.”

Jamala, "Turkcell Yıldızlı Geceler" konserlerinin Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde yapılacak İstanbul ayağında 17 Ağustos’ta konser verecek.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bu yıl 61'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda, Kırım Tatar sürgünü ve büyükannesinin yaşadığı trajediyi konu alan "1944" adlı şarkısıyla Kırımlı Tatar sanatçı Jamala, Ukrayna’yı temsil etmişti. Yarışmanın finalinde Jamala, 534 puanla birinci olmuştu.AA