Turan: Seve seve iade edecekler!

ABD’nin Fethullah Gülen’in iadesi konusundaki tavrıyla aslında kendisine olan saygınlığı bir daha gözden geçireceğini vurgulayan Turan, "Kendisinin saygınlığı açısından yapacak mı yapmayacak mı? Ben yapacağını düşünüyorum. Yapması gerektiği kanaatindeyim, ancak hepimizin bildiği bir şey var. Bu terör örgütü lideri kullanışlı bir adam. Bunun patronları, sahipleri var. Kendi başına yaptığı işler değil bu işler. Eğer bunun kullanım süresi bitmişse bunu iade edecekler. Kullanım süresi bitmemişse, iade etmeyecekler diye düşünüyorum. Gün geldiğinde seve seve iade etmek zorunda kalacaklar" diye konuşu.

"FETULLAH GÜLEN MESELESİ, ABD İÇİN BİR TURNUSOL KAĞIDI GÖREVİ GÖRECEKTİR"

Bu konunun ikili ilişkileri bozmadan, sıkıntıları arttırmadan çözüleceği kanaatinde olduğunu ifade eden Turan, "Ümit ederim, ABD bu konuda aynaya bakar, sağduyulu, sakin bir tavır içerisinde meseleyi değerlendirir. Ülkemize en büyük krizlerini yaşatan, 100 yıllık tarihimizdeki en büyük kırılmayı yaşatan bu adamın (Fethullah Gülen) iadesi için bize zorluk çıkarmadan adım atar. Bir daha söylüyorum, mesele Fethullah Gülen’in iadesi meselesi değil, mesele ABD’nin saygınlığının tartılması meselesidir. Fethullah Gülen meselesi, ABD için bir turnusol kağıdı görevi görecektir" diye konuştu.