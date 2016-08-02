‘Tiyatro’ diyerek örtbas etmek istiyor… FETÖ’ye çıkan 10 delil

Darbe darbe girişiminin, Gülen’in talimatıyla FETÖ tarafından yapıldığı, tespit edilen belge ve ifadelerle tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Darbenin aylar önce ABD’den planlanması ve bir ay önce FETÖ mensuplarının ‘yakında darbe olacağını’ canlı yayında söylemesi bir tarafa, cuntacıların darbenin başarısız olmaması için Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı 15 Temmuz gecesi Gülen’le görüştürmeye çalıştığı tespit edildi. İşte, 15 Temmuz cuntası ve Gülen bağlantısına 10 kanıt.

1-ABD’de Türkiye düşmanı ‘Neocon’ gruplarının önde gelen isimlerinden biri olan ve Bush’un başkanlığı döneminde ‘Ortadoğu danışmanı’ olan Michael Rubin, Mart 2016 yılında ‘Türkiye’de askeri darbe olasılığının yüksek’ olduğunu açıkladı. Amerikan Girişim Enstitüsü sitesindeki yazısında daha da ileri giden Rubin, Türkiye’deki olası bir darbeye Mısır’da Mursi taraflarının darbeci Sisi’ye gösterdiği kadar da direnç gösterilmeyeceğini söyleyecek kadar ileri gitti.

2-Gülen’e yakınlığı ile bilinen isimler, 15 Temmuz öncesinde darbeyi bildikleri yönünde sosyal medyadan mesajlar paylaştı. Hatta Prof. Dr. Osman Özsoy’un, darbeden bir ay önce yaptığı konuşma dikkat çekti: Bu ülkenin geleceği inanılmaz aydınlık. Bu süre çok yakın sürede Allah’ın izniyle sona erecek... Ben profesör olacağıma keşke bir Albay olsaymışım mesela. Bu süreçte daha çok katkım olurdu. Bu iş gitmez. Yüzde 50 desteği falan iplemeyin. Alt yazı geçin TV’den yarın sokağa çıkma yasağı var diye bakın sokağa çıkıyorlar mı? Bütün darbeler cuma günü oluyor. Hocaların evleri cami avlusundadır. Namaza bile geçmezler korkularından. Türkiye’de insanların demokrasi için sahaya çıkmak gibi bir hassasiyeti yok. Çok güzel günler geliyor. Hizmet hareketindeki arkadaşları çok yoğun günler bekliyor.

3-FETÖ cuntası Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarını da darbe bildirisini imzalatmak istedi. Akar’ın ifadesine göre, komutanlar bunu kabul etmeyince cuntacılar ikna için “Sizi Gülen ile telefonla görüştürelim” diyerek, darbenin Gülen ve ABD bağlantılı olduğunu gösterdiler.

4-Halkın meydanlardaki sevinç gösterile üzerine açıklama yapan Gülen’in, darbenin arkasındaki isim olduğunu ve darbeyi yapanların FETÖ’cü olduğunu itiraf etmesi. İlk açıklamasında Türkiye’deki taraftarlarına yılgınlığa düşmemeleri çağrısı yapan ve moral vermek için “Varsın bir sürü ahmak bir başarı elde etmiş gibi güledursun. Düğünler, dernekler kursun o komik durumlarını bayram ilan etsinler” diyen Gülen, sonraki açıklamalarında yaşanların bir tiyatro olduğunu söyleyerek 15 Temmuz ile ilgisi olmadığını savunmaya çalıştı.

5-Akar’ın yaveri Yarbay Levent Türkkan, FETÖ içinde bağlı bulunduğu örgüt yöneticisi ‘Murat abi’ olduğunu ve emirleri TSK’dan değil FETÖ’den aldığını itiraf etti.

6-Cumhurbaşkanı’na Marmaris’te suikast girişiminde bulunan timler, ‘Gülen cemaati üyesi olduklarını’ ve ‘Cumhurbaşkanı paketleme’ ile görevlendirildiklerini itiraf ettiler. Suikastçı Zekeriya Kuzu, “Hani siz bizim inimize girecektiniz, biz sizin ininize girdik” diyerek örgüt üyeliğini itiraf etti.

7-Cuntacıların görevlendirme listesinde yer alan Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır, “10 yıl süreyle Cemaat’e hizmet ettim” dedi.

8-MİT TIR’ları soruşturmasında tutuklanan Tuğgeneral Hamza Celepoğlu’nun, cuntacıların listesinde Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Başkanlığı’na getirildi.

9-FETÖ’den hakkında yakalama kararı bulunan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı, İstanbul Emniyeti’ne saldıran zırhlının içinden askeri kamuflaj ile çıktı. Ankara’da da aranan eski polis müdürleri Lokman Kırcalı ve Gürsel Aktepe askerler arasında yakalandı.

10- Eski ve yeni askeri lise ve harp okulu öğrencileri, teröristbaşı Gülen yapılanmasındaki ‘abilerin’ sınavlar öncesinde sınav sorularını kendilerine vererek orduya girmelerini sağladığını itiraf etti.STAR