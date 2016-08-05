Fethullah Gülen'den darbe girişimi açıklaması

Terörist Fethullah Gülen kimdir CNN son darbe girişimi açıklaması büyük tepki aldı. CNN Fareed Zakaria GPS programına katılan Fethullah Gülen, darbe girişiminin başrolünde olduğuna dair olan iddiaları reddetti ve "Eğer ortada benim bu işe karıştığıma dair kanıt varsa, hemen Türkiye'ye dönerim" sözleriyle skandala imza attı. Terörist Fethullah Gülen'e mikrofon uzatan ve her fırsatta teröristbaşı Fethullah Gülen'i aklama çabası içine giren CNN Fareed Zakaria GPS programına sert tepki geldi

Terörist Fethullah Gülen CNN darbe girişimi açıklaması

CNN International'a konuşan Fethullah Gülen, 15 Temmuz darbe girişimi için bütün kanıt ve deliller FETÖ terör örgütünü göstermesine rağmen hala pişkince "Tiyatro,senaryo gibi" ifadeler kullandı.