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Fethullah Gülen'den darbe girişimi açıklaması

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Terörist Fethullah Gülen CNN kanalında 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili skandal açıklamalar yaptı. Terörist Fethullah Gülen 237 kişinin şehit olmasına neden olan 15 Temmuz darbe kalkışması için pişkince "tiyatro" "Hollywood filmi gibi" ifadeler kullandı.

Terörist Fethullah Gülen kimdir CNN son darbe girişimi açıklaması büyük tepki aldı. CNN Fareed Zakaria GPS programına katılan Fethullah Gülen, darbe girişiminin başrolünde olduğuna dair olan iddiaları reddetti ve "Eğer ortada benim bu işe karıştığıma dair kanıt varsa, hemen Türkiye'ye dönerim" sözleriyle skandala imza attı. Terörist Fethullah  Gülen'e mikrofon uzatan ve her fırsatta teröristbaşı Fethullah Gülen'i aklama çabası içine giren CNN Fareed Zakaria GPS programına sert tepki geldi

Terörist Fethullah Gülen CNN darbe girişimi açıklaması

 

 

CNN International'a konuşan Fethullah Gülen, 15 Temmuz darbe girişimi için bütün kanıt ve deliller FETÖ terör örgütünü göstermesine rağmen hala pişkince "Tiyatro,senaryo gibi" ifadeler kullandı.

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