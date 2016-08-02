İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Güncel
  3. TBMM'de tadilat sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu

TBMM'de tadilat sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu

TBMM%E2%80%99de+tadilat+s%C4%B1ras%C4%B1nda+%C3%A7%C4%B1kan+yang%C4%B1n+pani%C4%9Fe+neden+oldu

Darbe girişimi sırasında uçakların bombaladığı Meclis'te az önce yükselen yoğun kara duman heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu.

Darbe girişimi sırasında uçakların bombaladığı Meclis'te az önce yükselen yoğun kara duman heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Meclis Halkla İlişkiler eski binasında görülen yoğun dumanın tadilat nedeniyle çıkan yangından kaynaklandığı anlaşıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Kaynak: DHA

YSK önünde önünde toplanan eylemciler, CHP'li vekillerden Gezi oylarının yeninden alevlendirilmesini

CHP'lilerin umudu: 2. Gezi olayları

İlek gelir kapısı oldu

Uluslararası Çikolata Festivali başladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gişe çalışmaları havadan görüntülendi

En Çok Okunanlar