TBMM'de tadilat sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu
Darbe girişimi sırasında uçakların bombaladığı Meclis'te az önce yükselen yoğun kara duman heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu.
Darbe girişimi sırasında uçakların bombaladığı Meclis'te az önce yükselen yoğun kara duman heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu.
YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Meclis Halkla İlişkiler eski binasında görülen yoğun dumanın tadilat nedeniyle çıkan yangından kaynaklandığı anlaşıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Kaynak: DHA