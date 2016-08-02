TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri Brüksel'de

TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında çeşitli temaslarda bulunmak üzere Belçika'ya geldi.

Komisyon üyeleri, Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosluğunda düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma programına katıldı. Çeşitli STK'ların temsilcileri ve vatandaşların buluştuğu programda, milletvekilleri darbe girişimi hakkında bilgilendirmede bulundu, görüş ve düşüncelerini paylaştı.

Programda AA tarafından hazırlanan ve darbe girişiminin anlatıldığı video gösterimi de yer aldı.

"DARBECİLERİN BÜTÜN OYUNLARINI BOZDUK"

AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, programda yaptığı konuşmada, "Bu geceyi atlattık ve darbecilerin bütün oyunlarını bozduk. Eğer milletimiz sokaklara dökülmemiş, o gece birlik beraberlik halinde darbecilere müdahale etmemiş olsaydı belki de karanlık bir Türkiye’ye uyanmış olacaktık." dedi.

Çelik, Belçika ziyaretlerinin amacının, siyasi muhataplarını 15 Temmuz darbe girişimi hakkına bilgilendirmek ve Türk toplumu ile bir araya gelmek olduğunu söyledi. Çelik,15 Temmuz gecesi Türkiye'nin en kanlı en hain darbe girimine sahne olduğunu anımsatarak, "TSK içinde yuvalanmış bir grup askerin, milletin silahını millete doğrulttuğu dehşet dolu bir gece geçirdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının ardından her siyasi görüşten milyonlarca vatandaşın meydanlara döküldüğünü hatırlatan Çelik, "Bu geceyi atlattık ve darbecilerin bütün oyunlarını bozduk. Eğer milletimiz sokaklara dökülmemiş, o gece birlik beraberlik halinde darbecilere müdahale etmemiş olsaydı belki de karanlık bir Türkiye’ye uyanmış olacaktık." ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİ DESTANI"

Çelik, milletin hep birlikte örnek bir demokrasi mücadelesi ortaya koyduğuna dikkati çekerek, "Türk milleti hep beraber meydanlara çıkarak kanı ve canıyla demokrasi destanı yazmıştır. Bu milletin evlatları olduğumuz için gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin tüm kurumlarının paralel çete ile mücadele için gereken adımları attığını anlatan Çelik, "Bu yapı tüm kurumlardan temizlenene kadar mücadeleye devam edeceğiz." sözlerine yer verdi.

"HALKA ATEŞ AÇAN MECLİSİ BOMBALAYAN DARBECİ OLMAMIŞTIR"

MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu da, "Bu darbe teşebbüsü Türk darbeler tarihinin en acımasız, en kanlısıdır. Halka ateş açan meclisi bombalayan darbeci olmamıştır." dedi.

İhsanoğlu, darbecilerin Meclisi bombalayarak milli iradeye karşı olduklarını gösterdiklerine değinerek, "Bu kanlı darbeden bir hayır doğdu. Halk, Meclis, siyasiler birleşti. Darbenin yapmak istediğinin tam tersine demokrasi güçlendi." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın MHP ve CHP liderleriyle görüştüğünü anımsatan İhsanoğlu, "Burada bir iş birliği ruhu doğdu. Bunu muhafaza etmek lazım.” değerlendirmesinde bulundu.

"BİR DAHA BU TİP OLUŞUMLARA İZİN VERMEYECEĞİZ.”

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım da, "Bu darbe, Türkiye Cumhuriyeti’ne, ekonomisine, birliğine, vatanın bütünlüğüne yapılmak istendi. Biz darbenin her türlüsüne 'Hayır' diyoruz." dedi.

Darbelere karşı birlik olunması gerektiğine işaret eden Yalım, hareketin tabanı olduğunu söyleyerek, "Bir daha bu tip oluşumlara izin vermeyeceğiz." sözlerine yer verdi.

"KENDİLERİNİ TAM HAŞHAŞİ GİBİ GİZLEMİŞLER"

AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti, darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün çok ciddi hazırlandığını, dış örgütlerin de bunlara destek verdiğini belirtti.

Bu planların 30-40 yıl önce planlandığının şimdi anlaşıldığını ifade eden Serdengeçti, "40 yılda kendilerini tam Haşhaşi gibi gizlemişler. Bunlar dindar insanlar gibi görünüyor ama hep kendilerini gizlemişler." açıklamasında bulundu.

Serdengeçti, bir daha Türkiye’de bir darbe girişimi olmaması için tüm siyasi partilerin birlikte hareket ettiğini vurguladı.

"AZİZ MİLLET NE ZAMAN Kİ SÜRAT ALACAK BİRİLERİ ENGEL OLUYOR"

AK Parti Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, Türkiye gündeminden 21. yüzyılda darbe gündeminin çıkarılması gerektiğinin altını çizerek, "Aziz millet ne zaman ki sürat alacak birileri engel oluyor." dedi.

"BİR UR GİBİ"

AK Parti İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız, Türkiye'nin bu hainlerle hukukun üstünlüğü çerçevesinde sonuna kadar mücadelesini sürdüreceğini dile getirerek, "Polis bizim polisimiz, ordu, bizim şerefli ordumuzdur. Biz bu anlamda bir ayrım yapmıyoruz. FETÖ, her ikisi içerisinde yıllarca bir ur gibi metastaz yaparak büyümüş." ifadelerine yer verdi.

Darbecilerin gözaltına alınma, yakalanma, tutuklama işlemlerinin hukuk çerçevesinde yönetmelik ve kanunlarla yapılmakta olduğunu hatırlatan Yıldız, "Sizlerden aldığımız destekle teröristlerle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek." diye konuştu.

Programa, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Mehmet Hakan Olcay ve Brüksel Başkonsolosu Ali Barış Ulusoy da katıldı.

TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri programları kapsamında, Belçika'da çeşitli STK ve siyasi temsilcilerle görüşecek.