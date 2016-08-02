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Sütçü İmam Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu

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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde, aralarında eski rektör yardımcısı Prof. Dr. Yıldırım ile eski meslek yüksekokulu müdürü Doç. Dr. Binici'nin de bulunduğu 40 akademisyen gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi  sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde  (KSÜ), aralarında eski rektör yardımcısı Prof. Dr. Uğur Yıldırım ve eski Elbistan  Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hanifi Binici'nin de bulunduğu 40 akademisyen  gözaltına alındı.  Alınan bilgiye göre,  FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili Kahramanmaraş  Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet  Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele  ekipleri, KSÜ'de açığa alınan 40 akademisyenin ev ve odalarında arama yaptı. 

Ekipler, yapılan aramaların ardından, aralarında eski rektör  yardımcısı Prof. Dr. Yıldırım, eski Elbistan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr.  Binici'nin de bulunduğu 40 akademisyeni gözaltına aldı.Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından, işlemleri yapılmak üzere  emniyete götürüldü. (AA)

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