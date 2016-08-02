Sütçü İmam Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ), aralarında eski rektör yardımcısı Prof. Dr. Uğur Yıldırım ve eski Elbistan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hanifi Binici'nin de bulunduğu 40 akademisyen gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, KSÜ'de açığa alınan 40 akademisyenin ev ve odalarında arama yaptı.

Ekipler, yapılan aramaların ardından, aralarında eski rektör yardımcısı Prof. Dr. Yıldırım, eski Elbistan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Binici'nin de bulunduğu 40 akademisyeni gözaltına aldı.Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. (AA)