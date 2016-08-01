Suikastçı teröristlerin nasıl hayatta kaldıkları ortaya çıktı

Alınan bilgiye göre, Ula ilçesine bağlı Şirinköy Mahallesi'nde dün akşam vatandaşların ihbarı üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında yakalanan Enes Yılmaz, Ergün Şahin, İsmail Yiğit, Mehmet Demir, Muhammet Burak İpek, Murat Köse, Şükrü Seymen, Bahadır Sagun, Mehmet Öztürk, Mustafa Serdar Özay ile Muammer Gözübüyük'ün Muğla Emniyet Müdürlüğündeki sorguları başladı.

Yakalanan askerlerin darbe girişiminin ardından saklandıkları ormanda yiyecek sıkıntısı çektikleri, geceleri Akçapınar, Akyaka ve Şirinköy Mahalleleri'ndeki boş evlere girerek buldukları yiyecekleri çaldıkları ve buralarda konakladıkları öğrenildi. Söz konusu 11 darbeci askerin yakalandıklarında çantalarında kutularla küp şeker, tarlalardan çaldıkları mısır, erik, kayısı, olgunlaşmamış portakal ve mandalina bulundu. Askerlerin, geceleri bölgedeki boş evlerde ve dere kenarında konaklayarak arazide buldukları erik, karpuz ve inciri tükettikleri ve dikkat çekmemek için de belirli zamanlarda gruplara ayrıldığı belirtildi.

Zanlıların temin ettikleri bulgurları pet şişenin içindeki suyla karıştırıp kabartarak yedikleri ifade edildi. Gözübüyük, Muğla'da polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırıda bulunan darbeci askerlerin sayısının 37 olduğu açıklanmıştı. Saldırının ardından ormanlık alana kaçan askerlerden 25'i daha önceki operasyonlarla yakalanmıştı. Gözaltına alınan zanlılardan 23'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Askerlerden 2'sinin Muğla Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürerken, darbeci askerler arasında bulunan Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin, suikast girişiminin ertesi günü sivil kıyafetler giyerek gruptan ayrıldığı ve ormanlık alanda olmadığı bildirilmişti. Kaynak: AA