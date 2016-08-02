Suikast timinin sözde komutanı konuştu

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ üyesi askerlerin darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığıp ayrıldığı otele saldırı düzenledikten sonra 37 kişilik darbeci tim kaçmıştı.

Bu hainlerden aralarında Çiğli Ana Jet Üssü’nün sözde sorumlusu ’Paşa’ lakaplı Astsubay Zekeriya Kuzu’nun da bulunduğu 25’i daha önce yakalandı. Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda tabur komutanı olan Binbaşı Şükrü Seymen’in, önceden aynı birlikte eğitim alıp görev yapan darbecilerin seçtiği terörist İsmail Yiğit, Mustafa Serdar Özay, Muammer Gözübüyük, Ergün Şahin, Bahadır Sagun, Mehmet Öztürk, Üsteğmenler Murat Köse, Mehmet Demir, Enes Yılmaz, Teğmen Muhammet Burak İpek ise 16 gün süren takip sonrasında Ula İlçesi Şirinköy’de görüldü.

Darbeci firariler, 10 saatlik operasyon sonrasında yakalandı. Hainler Çetibeli Jandarma Karakolu’ndan da soruşturmanın yürütüldüğü Muğla Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

İLK ÖNCE TÜMGENERALİ SUÇLADI

Burada henüz ifade işlemlerine başlanmayan timin başındaki isim olan sözde komutan Şükrü Seymen’in sözlü ifadesindeki ilk anlatımları da ortaya çıkmaya başladı. Şükrü Seymen, daha önce yakalanıp tutuklanan olayın planlayıcılarından Tümgeneral Gökhan Şahin Sözmezateş’i suçlayıp, "Gökhan Paşa’nın, emirlerini yerine getirdim" dedi.

Cemaatle bağlantısı da sorulan Şükrü Seymen’in, örgütle bağlantısını inkar etti.

Daha önce menfezde saklandığı sırada yakalanıp tutuklanan Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı’nın ’paşa’ lakaplı sözde sorumlu Astsubay Zekeriya Kuzu da ifadesinde, kendisinden 37 kişilik tim için mühimmat hazırlanmasının istendiğini, kendisinin de bunu yerine getirdiğini anlatmıştı.

Zekeriya Kuzu, darbe teşebbüsü gecesi de helikopterle İstanbul’dan Şükrü Seymen ve yanında kamuflajlı 14 kişinin alana indiğini, ardından saldırı için Marmaris’e geçtiklerini ifade etmişti. (DHA)