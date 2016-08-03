Sosyal medya sapığı yakalandı

Bursa’da sosyal paylaşım sitesinden tanıştığı engelli kızlardan birine tecavüz ettiği, başka bir kızınsa kaydettiği müstehcen görüntülerini internette yayınlama şantajıyla parasını aldığı iddia edilen şahıs suçüstü yakalandı.

İddiaya göre, 16 suçtan sabıkası olan M.K. (23), sosyal paylaşım sitesinden yüzde 75 görme ve konuşma engelli İ.T. ile tanışarak, bir müddet internette görüştü. Daha sonra engelli İ.T. ile Mudanya’da sahilde buluşan M.K., buluştuğu ilk gün engelli kıza sarkıntılıkta bulundu.

YAŞADIKLARINI ENİŞTESİNE ANLATTI



İkinci gün yine engelli kızla sahilde buluşan M.K., iddiaya göre kayalıkların içinde engelli İ.T.’ye tecavüz etti. Tecavüzden önce engelli kızla sahilde selfi yapan M.K, "Bana 500 lira ve cep telefonunu vermezsen fotoğraflarını paylaşırım" diye tehditte bulundu. İ.T. durumu eniştesine anlattı. Eniştesinin şikayeti üzerine harekete geçen polis, İ.T'ye zanlıya vermesi için seri numaraları alınmış 500 lira verdi. Parayı almaya gelen M.K., Gasp Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı.

TEK KURBAN İ.T. DEĞİLMİŞ

M.K.’yı karakola getiren ekipler, bir gün evvel de yürüme engelli Ö.K.’nın Facebook'tan M.K. ile tanıştığını belirledi. Bilgisayarda konuşurken uygunsuz görüntülerinin M.K. tarafından kaydedildiği tespit edildi. M.K.'nın, engelli genç kıza, "Çıplak görüntülerin elimde. Bana 500 lira vermezsen görüntülerini internette yayarım" diye tehdit ettiği ve bu yolla 500 lira para aldığı bildirildi. Evli ve bir çocuk babası olduğu belirtilen zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)