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Ordu Mesudiye'de PKK saldırısı şehit haberleri geldi

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Ordu Mesudiye'de bölücü terör örgütü üyeleri operasyon başlatan askerlere saldırdı. Gelen son dakika haberlere göre, 3 asker şehit oldu 2 asker yaralandı.

Son dakika haberleri Ordu’nun Mesudiye İlçesi’ne bağlı Topçam Jandarma Karakolu mevkiinde ihbar üzerine operasyon başlatan askerlere ormandan alandan PKK’lı teröristlerin açtığı ateşle 3 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ordu Mesudiye Topçam Jandarma Karakolu mevkiinde ihbar üzerine operasyon yürüten askerlere ormanlık alandan PKK’lı teröristlerce ateş açıldı. İlk belirlemelere göre 3 askerimiz şehit olurken 2 askerimiz de yaralandı. Sıcak temas sürüyor. Takviye ekipler olay yerine gönderildi. Operasyon devam ediyor."

Ordu ve ilçelerinde görevli polislere de çelik yelek giymeleri talimatı verildi.

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