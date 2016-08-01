Son Dakika Haberleri: Kaçak FETÖ'cü terörist 11 asker yakalandı

Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırı düzenledikten sonra kaçan darbeci askerlerin Ula ilçesi Şirinköy bölgesinde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip kaydırıldı. Operasyon başlatan Jandarma timleri megafonlarla darbeci askerlere yönelik 'teslim olun', çağrısı yaptı. Kaçak 11 asker yapılan operasyonun ardından yakalandı.

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MUĞLA'YA GÖNDERİLDİLER

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılmasının ardından, Marmaris'te konakladığı otele saldırı düzenleyenler arasında bulunan ve Muğla'nın Ula ilçesinde yakalanan 9 asker, Çetibeli Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından Muğla'ya gönderildi.

4 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, operasyon sırasında yakalanan Enes Yılmaz, Ergün Şahin, İsmail Yiğit, Mehmet Demir, Muhammet Burak İpek, Murat Köse, Şükrü Seymen, Bahadır Sagun, Mehmet Öztürk'ün üzerinde 4 tabanca ele geçirildiği, bir silahın ise kayıp olduğu öğrenildi.

DOMUZ AVINA GİDEN AVCILAR GÖRDÜ

domuz avına giderken 5 kamuflajlı esker gördüğünü, niçin burada bulunduklarını sorduğunda ise tatbikat yaptıklarını söylediklerini belirtti. Çalca, şunları anlattı:

"İki arkadaş mısır tarlasına domuz bekçiliği yapmaya gidiyorduk. Azmak (Dere) içerisinde çatırtı duyduk. Domuzların dere içerisinde olduğunu düşündük. Biraz bekleyip domuz olduğuna kanaat getirince ateş edecektik. Ancak seslerin dereyi geçip tarlaya doğru girdiğini duyduk., O tarafa ışık tuttuk arkadaşımla birlikte. Birdenbire 5 kişi yere yattı. İçlerinden bir tanesi ayağa kalktı. Ne yaptıklarını sorduğumuzda 'Biz tatbikat yapıyoruz' dediler. Biz 5 kişiyi gördük ama azmak içerisinden çatırtı sesleri geliyordu. Daha fazla kişi olabilir."

ÜZERLERİNDE TİŞÖRT ALTLARINDA KAMUFLAŞ VARDI

Üzeyir Çalca, askerlerin nasıl oldukları yönündeki soruya ise üzerlerinde askeri tişört bulunduğunu belirterek, "Altlarında kamuflaş vardı. Ancak dereyi geçtikleri için ıslanmıştı. Zayıf yapıları, yüzleri sakallı ve dağınık bir haldeydiler" dedi.

FOTOĞRAFLARDAN TEŞHİS ETTİLER

Üzeyir Çalca, gördüğü kişilerin kendisine gösterilen firari askerlerin fotoğraflarından aynı kişiler olduğunu teşhis etti. Bu gelişme üzernine jandarma komando birlikleri ile Özel Harekat timleri ve Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı timler bölgeye sevk edildi. Termal kameralı helikopter ve uçaklarda operasyona havadan destek verdi.

YAKALANAN ASKERLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan, operasyonla yakalanan askerlerin Enes Yılmaz, Ergün Şahin, İsmail Yiğit, Mehmet Demir, Muhammet Burak İpek, Murat Köse, Şükrü Seymen, Bahadır Sagun, Mehmet Öztürk olduğu kaydedildi.

Şirintepe Mahallesi'ndeki operasyon sırasında kaçmayı başaran iki askerin ise Mustafa Serdar Özay ve Muammer Gözübüyük olduğu belirtildi. Güvenlik güçlerinin, iki darbeci askerin yakalanması için bölgedeki arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaçan askerlerden Burkay Karatepe'nin ise yakalanan kişilerle aynı bölgede olmadığı, zanlının başka bir bölgede olabileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaldığı otele saldırıda bulunan darbeci askerlerin toplam sayısının 37 olduğu açıklanmıştı. Saldırının ardından ormanlık alana kaçan askerlerden 25'i daha önceki operasyonlarla yakalanmıştı. Gözaltına alınan zanlılardan 23'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.Kaynak: Ajanslar