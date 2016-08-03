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Hakkari Şırnak'ın yeni adı ne oldu

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Hakkari'nin adının Çölemerik, Şırnak'ın isminin ise Nuh olarak değiştirileceği öğrenildi. İllerinin isimlerinin Hazırlanan yasa tasarısı Meclis'e sunuldu.

İlçe haline getirilmesi önerilen Hakkari'nin eski adı Kürtçe Colemêrg'den gelen Çölemerik'ti. Hakkari yeni düzenleme Meclis'ten geçerse Hakkari yine eski adını alacak. Yine il haline getirilen Şırnak'ın eski adı da Nuh'un şehri anlamına gelen Şehr-i Nûh'tu. 

ÇÖLEMERİK VE NUH

Tasarı TBMM’den geçerse, il olmaktan çıkarılan Hakkari Belediyesi de Çölemerik adıyla yeniden yapılandırılacak. Şırnak Belediyesi de Nuh adıyla yeniden yapılandırılacak. Hakkari ve Şırnak’ın il olmaktan çıkarılması yaşanan terör olayları ve iki ilin coğrafi durumları nedeniyle gündeme gelmişti. Şırnak ve Hakkari merkezlerinin dar bir alanda olduğu Cizre ve Yüksekova’nın ise genişlemeye daha uygun bir coğrafi yapıya sahip olduğu belirtiliyor.
Terör olaylarının şehir merkezine uzak olan Cizre ve Yüksekova’da daha yoğun olması, bu nedenle kontrol ve müdahalede zaman kaybı yaşanması da kararda etkili olan nedenlerden.

 

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