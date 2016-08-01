Son Dakika Haberleri: Bingöl'de teröristler 5 araç yaktı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde PKK'lı teröristler 2 iş makinesi ile 3 tırı ateşe verdi.
Alınan bilgiye göre, Karlıova-Bingöl karayolunun 30. kilometresindeki Hacılar Köyüne gelen bir grup terörist, karayolu yapımında çalışan özel bir firmaya ait park halindeki 2 iş makinesini ateşe verdikten sonra kaçtı.
Başka bir terörist grup ise Karlıova-Erzurum karayolunun Hedro mevkisinde yol kesip, durdurdukları 3 tırı sürücülerini indirdikten sonra yaktı.
Gece karanlığından faydalanarak kaçan teröristlerin yakalanmasına çalışılıyor. Kaynak: AA