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Son Dakika Haberleri: Bingöl'de teröristler 5 araç yaktı

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde PKK'lı teröristler 2 iş makinesi ile 3 tırı ateşe verdi.

Alınan bilgiye göre, Karlıova-Bingöl karayolunun 30. kilometresindeki Hacılar Köyüne gelen bir grup terörist, karayolu yapımında çalışan özel bir firmaya ait park halindeki 2 iş makinesini ateşe verdikten sonra kaçtı.

Başka bir terörist grup ise Karlıova-Erzurum karayolunun Hedro mevkisinde yol kesip, durdurdukları 3 tırı sürücülerini indirdikten sonra yaktı.

Gece karanlığından faydalanarak kaçan teröristlerin yakalanmasına çalışılıyor. Kaynak: AA

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