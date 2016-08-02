Bingöl’de ne oldu? 6 şehit, 4 yaralı

Bingöl'de özel harekat polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Bingöl çevre yolunda özel harekat polislerini taşıyan servis aracının geçişi esnasında patlama meydana geldi. Patlamanın, teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu meydana geldiği belirlendi. Terör saldırısında yaralanan özel harekat polisleri, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Özel harekat polislerini taşıyan zırhlı servis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda 6 polisin şehit oldu, 2’si ağır 4 polis memurunun tedavisi devam ediyor. Bölgeden gelen son dakika bilgisine göre yaralanan polisler, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

“Saldırıda 5 polis şehit oldu, 4 yaralımız var"

Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, bomba yüklü aracın güvenlik güçlerini taşıyan servisin geçişi sırasında patlatılması sonucu 5 polisin şehit olduğunu, 4 polisin de yaralandığını açıkladı. Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, kent merkezine 15 kilometre mesafede polisleri taşıyan zırhlı servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamaya ilişkin İHA'ya açıklamalarda bulundu. İHA'nın telefonla ulaştığı Vali Köşger, saldırının çevik kuvvet ekiplerini taşıyan zırhlı polis aracı seyir halindeyken, karayoluna park edilmiş bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiğini belirterek, hain saldırıda 5 polisin şehit olduğunu kaydetti. Köşger, patlamada 4 polisin yaralandığını, 2'sinin durumunun ağır olduğunu da ifade etti.