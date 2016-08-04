Sivil toplum örgütleri FETÖ'nün darbe girişimini kınadı

KADEM, Önder, Deniz Feneri Derneğinin de aralarında bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı "STK'larda Birlik Platformu"nun üyeleri, Beştepe'den Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yürüyüş düzenledi.

Ellerinde Türk bayrakları ve FETÖ'ye tepkilerini dile getiren dövizlerle yürüyen grup, örgüt aleyhine sloganlar attı.

Birlik Vakfı Ankara Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Maviş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde, platform adına yaptığı açıklamada, darbe girişimini kınadıklarını belirterek, darbe girişiminin milli iradelerine sahip çıkan vatandaşlar, polisler ve askerler tarafından bozguna uğratıldığını anımsattı.

Maviş, "Darbe gecesi yaşanan acı olaylarda halkımızın, tankların ve uçakların karşısında kadınıyla, genciyle ve yaşlısıyla gösterdiği destansı mücadelenin ülkemiz ve geleceğinin en büyük teminatı olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Milletin gücünün ve dirayetinin iyi bilinmesi gerektiğini belirten Maviş, şunları kaydetti:

"Buradan gururla ve korkusuzca, bütün hain terör odaklarına ve küresel güç çevrelerine, bu ülkede Nene Hatunların, Kara Fatmaların, Şerife Bacıların ve daha nicelerinin hala yaşadığını ifade etmek istiyoruz. Biz Müslüman Anadolu insanı olarak, bu vatan, bu bayrak, bu ezan için tüm gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci bir emrine kadar, biz STK'larda Birlik Platformu olarak meydanlardayız, nöbetimize devam ediyoruz. Ülkemizin bütün kurumlarına ve sosyal hayatına kanserli bir ur gibi sirayet etmiş, Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı, devletimizin mücadelesine sonuna kadar bütün kurum ve insan kaynaklarımızla, şartsız destek olacağız."

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde toplanan kadınlara AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır da eşlik etti.

AA