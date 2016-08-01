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Şırnak’taki askeri Ankara’ya taşıyacakmış

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Şırnak’ta terörle mücadele kapsamında sürekli operasyonlara katılan birlikteki komandoların aynı gün dış dünyayla bağlantısının kesilmesi için cep telefonlarının toplatıldığı ve TV yayınlarının kesildiği de öğrenildi

FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan’ın, 15 Temmuz gecesi saat 21.00’de askerlerine ‘harekâta hazır biçimde toplanılması’ emrini verdiği ortaya çıktı.

Şırnak’ta terörle mücadele kapsamında sürekli operasyonlara katılan birlikteki komandoların aynı gün dış dünyayla bağlantısının kesilmesi için cep telefonlarının toplatıldığı ve TV yayınlarının kesildiği de öğrenildi. Şırnak’ta 397 komando uzman erbaşın tutuklandığını anlatan Emekli Uzmanlar Derneği Başkanı Esef Merdoğlu, “Komandoları Ankara’ya götüreceği ifade ediliyor. Ancak işler tersine dönünce bunda başarılı olamadı. Tutuklanan alt kadrodaki uzman erbaşların hiçbir şeyden haberi yok” dedi. Kaynak: Habertürk

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