Hakkari'nin yeni ismi Çölemerik anlamı

Çölemerik Osmanlı döneminde Hakkari sınırında yer alan beyliklerden birinin de adıdır. Çölemerik Türkiye'nin güneydoğusundaki en uç noktadır. Hakkari yani yeni adıyla Çölemerik Türkiye'nin 'sarp ucu' olarak da anılır. Hakkari'nin isminin Çölemerik olarak değiştirilmesi Twitter'da da günün konusu oldu. Hakkari'nin yeni ismi Çölemerik nedir diye merak edenler Twitter'a yorum yağdırdı.

Şırnak ve Hakkari'nin yeni ismi ve Çölemerik'in anlamı

Tasarı TBMM’den geçerse, il olmaktan çıkarılan Hakkari Belediyesi de Çölemerik adıyla yeniden yapılandırılacak. Şırnak Belediyesi de Nuh adıyla yeniden yapılandırılacak. Hakkari ve Şırnak’ın il olmaktan çıkarılması yaşanan terör olayları ve iki ilin coğrafi durumları nedeniyle gündeme gelmişti. Şırnak ve Hakkari merkezlerinin dar bir alanda olduğu Cizre ve Yüksekova’nın ise genişlemeye daha uygun bir coğrafi yapıya sahip olduğu belirtiliyor.

Terör olaylarının şehir merkezine uzak olan Cizre ve Yüksekova’da daha yoğun olması, bu nedenle kontrol ve müdahalede zaman kaybı yaşanması da kararda etkili olan nedenlerden.