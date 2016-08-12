KPSS'siz memur olma şartları açıklandı

FETÖ darbe girişimi sonrası binlerce memur kurum ve kuruluşlardan ihraç edildi. Şimdi ise herkesin gözü kulağı 2016 sınavsız memur alımlarına çevrildi. KPSS olmadan memur olabilmek için iki adet yol bulunmaktadır. Bunlardan birisi ya çocuk esirgeme kurumunda büyümüş olmak ikincisi ise sınavsız memur alımı yapan kurumlara başvuruda bulunmaktır. Alım yapmadan önce KPSS şartı aramasa da hepsi belirli şartların yerine getirilmesini isteyecektir. Özellikle belirli başlık dillerin bilinmesi, belli sertifikalara sahip olunması, ve en önemlisi mülakat… Sınavsız memur olmak isteyen vatandaşlar öncelikle alım yapan kurum ve kuruluşların son dakika açıklamalarını iyi takip etmeleri gerekiyor.

SINAVSIZ MEMUR ALIMI NASIL YAPILIYOR?

Öncelikli olarak herkesin hayalini kurduğu memur olmak için KPSS'ye giren adayların şansı daha yüksek. Ancak aşağıda belirtmiş olduğumuz kurumlar bu alımları yılda belli seferlerde yapmakta ve az kontenjan oluşturmaktadır. KPSS şartı aramaksızın alım yapacak olan kurumlar bunlar olup bunlara başvuru için ise beklemek gerekmektedir. Her kurum kendi ihtiyacı olduğu doğrultuda açıklama yapacak ve belirli bir kontenjan belirtecektir. Alım yapmadan önce KPSS şartı aramasa da hepsi belirli şartların yerine getirilmesini isteyecektir. Özellikle belirli başlık dillerin bilinmesi, belli sertifikalara sahip olunması, ve en önemlisi mülakat…