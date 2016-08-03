Simgeleşen kadın o gece de köprüdeydi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin ertesi gün beraberindekileri kamyonla Taksim'e götürürken çekilen fotoğrafıyla simgeleşen ve Başbakan Binali Yıldırım'ı da bu davranışıyla duygulandıran Şerife Boz, 15 Temmuz gecesi de eşi, çocukları ve torunlarıyla darbeye karşı durdu.

AA muhabirinin köprüde çektirdiği fotoğrafına ulaştığı Boz, darbe girişiminden, eşiyle evde televizyon seyrederken haberdar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine ilk önce eşi Şenol Boz'un sokağa çıktığını, kendisinin de refleks olarak çocuk ve torunlarıyla evden çıktığını belirten Boz, "Hiç kendimde değildim. Evden tekbir getirerek çıkmışım. O esnada, farkında olmayarak, kendime de vurduğumdan ellerim ve parmaklarım şişti. 2 gün kendime gelemedim, hastalandım." dedi.

"Her şeyi göz önüne alarak, Allah'ın izniyle oraya gittik"

Boz, darbe girişiminin yaşandığı gece Levent'teki evlerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar yürüdüklerini, yol boyunca da salavat ve tekbir seslerini duyan komşularının arkalarından köprüye kadar geldiklerini ifade etti.

Köprü girişinde tankları gördüğünü ve o gece sabahın ilk ışıklarına kadar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde darbe girişimine karşı beklediklerini aktaran Boz, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Böyle bir şey olacağını hiç sanmamıştım. Köprüde ağladığımız zamanlarda oldu. Üzerimize kurşun muydu, neydi onlar da yağıyordu. Boğaziçi Köprüsü daha çok yoğundu. Çok korktum ama yine de gözümüze korku gelmedi. Her şeyi göz önüne alarak, Allah'ın izniyle oraya gittik."

Boz, bekleyişleri esnasında torunlarından birisinin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ayaklarından birine "Yok öyle yağma, bırakmayız" yazdığını ve o yazının altında eşi Şenol Boz ve torunu Enes Mahmut Tepeyurt ile fotoğraf çektirdiklerini dile getirdi. (AA)