ERCAN ÖZTÜRK

FETÖ’nün kumpası karşısında bunu onuruna yediremeyerek intihar eden Deniz Yarbay Ali Tatar’ın abisi Anmet Tatar iftiralarıyla kardeşinin ölümüne sebep olan savcı Süleyman Pehlivan’ın yakalanmasına çok sevindiğini söyledi. Tatar, “Ali’nin katili olan Süleyman Pehlivan’ın ilk günden beri yurtdışına kaçmadığını biliyordum. Onun darbe sonrası görevi hazırdı. Şimdi hesap zamanı. Pehlivan’ın adil mahkemelerde en ağır cezayı almasını istiyoruz. Ali’nin katili yakalandı, darısı diğer 50 katilin de yakalanması “ dedi. Tatar “ Ali’nin itibarını lekelemeye çalışan kişiler hesap verince ‘iade-i itibar’ geri verilmiş olacak. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın duyurduğu kumpas mağdurlarına itibar iaedesi yasasıyla da mağduriyetlerin bir nebzede olsa giderileceğini düşünüyorum " şeklinde konuştu.

18 gün sonra teslim oldu

Yarbay Ali Tatar'ı intihara sürükleyen, FETÖ operasyonları sonrasında ise 18 gündür firarda olan savcı Süleyman Pehlivan teslim oldu. Amirallere Suikast soruşturmasını yürütürken Yarbay Ali Tatar'ı ikinci kez ifadeye çağırıp intiharına yol açan dönemin özel yetkili savcısı Pehlivan, İzmir'de teslim olurken gözaltına alındı.