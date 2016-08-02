Savcılık: FETÖ ilk kurşunu Dink'e sıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Hrant Dink soruşturmasında 2 şüpheli tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Bu isimlerin Ogün Samast ve Dink'i izleyen İstanbul İl Jandarma İstihbarat Şube'de görevli Abdullah Dinç ve Yavuz Bozca oldukları öğrenildi. Savcılık sevk yazısında 15 Temmuz darbe girişimine gelinen bu süreçte Dink cinayetinin örgüt tarafından atılan 'ilk kurşun' olduğuna dikkat çekti. Yazıda, FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının düzenini ortadan kaldırıp, CIA gibi yabancı devlet istihbaratı kontrolünde bulunan 'meczup Silahlı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'in kontrolünde sapkın dini inançları referans alınarak başka bir düzen getirmeyi amaçladığına dikkat çekti.

ÖLÜMÜNÜ İZLEDİLER

Dink cinayetini gerçekleştiren bir kısım kamu görevlilerinin eylemi başından sonuna kadar planladıkları anlatılan yazıda, cinayetin işlenmesine nezaret ettikleri, eylemi gerçekleştirecek potansiyel şüphelileri ve eylemi gerçekleştirenleri bildikleri halde Dink'in öldürülmesini engellemeyerek suça katıldıkları ifade edildi.

ÖRGÜT FİNALİ 15 TEMMUZ'DA YAPTI

15 Temmuz darbe girişiminin önünü açmak için Ergenekon, Balyoz ve kumpas soruşturmalarının hazırlıklarının yapıldığı belirtildi. FETÖ üyelerinin İl İstihbarat Şube Müdürlükleri'nde Dink cinayetinden sonra kadroların Ergenekon, Balyoz, Amirallere Suikast, Poyrazköy, Askeri Casusluk ve Fuhuş kumpas soruşturmaları ile sağlandığı anlatıldı. FETÖ'nün yaptığı kadro tasfiyesinden sonra Oda TV, Şike, MİT soruşturması ve 17 25 Aralık kumpas ve darbe soruşturmalarını yaptığına dikkat çekildi. Örgütün son olarak ise 15 Temmuz başarısız askeri darbe ve silahlı kalkışmasın da bulundukları ifade edildi.

HRANT DİNK: İLK KURŞUN

Savcılık Dink'in öldürülmesinin 15 Temmuz darbe girişimi sürecine giden süreç içerisinde bu amaç için atılan ilk kurşun olduğu değerlendirmesinde bulundu. Şüphelilerden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Astsubay Yavuz Karakaya ile cinayet sonrasında olay yerinde bulunan Jandarma görevlilerini sevk ve idare eden İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü TİM Komutanı Yüzbaşı Muharrem Demirkale'nin nerede yakalandığı ortaya çıktı.

2 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA İSTEMİ

Demirkale ve Karakaya'nın Ankara'da bulunan Jandarma Genel Komutanlığı binası önünde silahlı çatışma sonucunda yakalandıkları belirlendi. İki isim de Ankara'daki darbe soruşturması kapsamında tutuklanan isimler arasında yer aldı. Savcılık, Yüzbaşı Muharrem Demirkale ve kısım amiri Yüzbaşı Ali Barış Sevindik'in koordinesinde Ogün Samast ve Dink'i izleyen İstanbul İl Jandarma İstihbarat Şube'de görevli Abdullah Dinç ve Yavuz Bozca hakkında 'anayasal düzeni değiştirme veya ortadan kaldırma' suçlamasıyla tutuklama talep etti. Öte yandan gözaltında bulunan 25 şüphelinin emniyetteki sorgusu ise devam ediyor.