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Savcılar, Akıncı Üssü'nde keşif yapacak

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FETÖ terör örgütünün darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde Anayasal Suçlar Bürosu savcıları bugün önemli bir incelemede bulunacak.

Savcılar, öğleden sonra darbe girişiminin karargahı olarak kullanılan Akıncı Üssü'ne giderek ayrıntılı keşif yapacak.

15 Temmuz akşamı başlayan ve 16 Temmuz sabah saatlerine kadar süren FETÖ örgütünün ordu içindeki  uzantısı paralel cuntanın darbe girişiminin en önemli karargahlarından biri, Akıncı hava üssüydü. Eski adı Mürted olan Akıncı üssünde, 4. Ana Jet Üs Komutanlığı konuşlu. Ankara'ya 35 kilometre uzaklıktaki üs, üç filodan oluşuyor. 141. Av - Önleme Filosu, 142. Av - Bombardıman Filosu ve 143. F-16 Eğitim Filosu.

Darbe girişimi gecesi rehin alınan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Gürel Akıncı Üssü'ne götürülmüştü. Darbecilerin savaş uçaklarını kaldıramaması için Akıncı üssünün pisti bombalanmıştı. Savcılar, bugün üsse giderek ayrıntılı keşif yapacak. 

Kaynak: Milliyet

 

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