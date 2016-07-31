Samsun Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dursun Mehmet Mehel, görevden alındı

Dursun Mehmet Mehel ile Vezirköprü Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Erdoğan Koçak görevden alındı. Açığa alınanlar arasında doktorların da bulunduğu bildirildi. Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında SamsunKamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Bu ihanet ve terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan kamu güvenliğine ilişkin tedbirler olarak FETÖ/PDY terör örgütüne mensubiyeti veya bunlarla irtibatı olan Bakanlık personelinin tespiti için yoğun bir çalışma yürütülmektedir.