Sahte üniformalı dolandırıcılık uyarısı

Tokat Valiliği’nden yapılan açıklamada, TSK içerisindeki bir grup askerin darbe girişimi sonrası bazı dolandırıcıların bu durumu fırsata çevirdiği belirtildi. Bazı dolandırıcıların telefonla vatandaşları arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıttıkları belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Darbe mensupları ve terör örgütü üyeleri tarafından, ’Adınıza hat çıkarıldı, adınız darbeye karıştı’, ’Darbe listesinde adınız var’ gibi söylemlerle operasyon yapılacağını beyan ederek vatandaşlarımızdan para ve altın talebinde bulundukları, ayrıca asker veya polis üniforması şüpheli şahısların vatandaşlarımızın ikametlerine giderek, ’Olağanüstü durumdan dolayı oğlunuzu askere alacağız’, veya ’İkametinizde arama yapacağız’ diyerek hırsızlık veya dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları tespit edilmiştir. İletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi, şüpheli şahısların yakalanmaları ve vatandaşlarımızın mağdur olmalarının engellenmesi amacıyla kolluk görevlilerimizce gerekli çalışmalar yapılmakta olup, vatandaşlarımızın böyle bir dolandırıcılık olayı ile karşılaşmaları veya bu yönde herhangi bir duyum almaları halinde hemen 155 polis imdat hattını aramaları ve bu şahıslara itibar etmemeleri hususlarını kamuoyuna saygıyla duyurulur."