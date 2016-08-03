RTÜK'ten FETÖ iddialarına açıklama

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bazı yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin bir cevap metni yayınladı.

Yapılan açıklamada, söz konusu haberlerdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, FETÖ ile ilişkili olduğun düşünülen çalışanlarla ilgili zaten işlem yapıldığı ifade edildi.

RTÜK'ten gelen cevap metni şu şekilde:

"Bazı yayın organlarında, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na yönelik bilgi ve belgeye dayanmayan ve gerçek dışı haberlerin yer aldığı görülmüştür.

TBMM tarafından seçilen RTÜK üyelerinin ve Üst Kurul tarafından atanan başkan yardımcılarının FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu tamamen bir iftira ve yanıltmadan ibarettir. Her şeyden önce bu iftira ve iddialar Yüce Meclis’in iradesine bir hakarettir. RTÜK, kamu kurumları içinde FETÖ/PDY sızmasının en minimum olduğu kurumlardan birisidir. 2005 yılından bugüne kadar hiçbir RTÜK üyesi ve başkan yardımcısının anılan terör örgütüyle bir bağlantısı bulunmamaktadır.

RTÜK yönetimi olarak yönetici tespitlerinde liyakata ve çalışkanlığa azami önem verilmiş ve bu çerçevede FETÖ/PDY ile iltisaklı, ilişkili ve destek içerisinde olduğu şüphesi bulunulan çalışanlarla ilgili işlem derhal yapılmış ve bu durum kamuoyu ile de paylaşılmıştır.

Üzülerek ifade etmek gerekir ki bu tür iftiralar ve mesnetsiz iddialar FETÖ/PDY ile yapılan mücadeleye zarar vermektedir. Bu tavır, adı geçen örgütün kamuoyunu yanıltmak ve kendi istekleri doğrultusunda algı oluşturmak taktiğine uygun düşmektedir.

Gerekirse önümüzdeki günlerde, RTÜK Üst Kurul Üyelerine ve bürokratlarına yönelik yapılan iftiraların nedenine ve arka planına ilişkin detaylı açıklama da yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."