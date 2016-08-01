PKK jandarma karakoluna saldırdı

TUNCELİ'nin Hozat İlçesi Dalören jandarma Karakolu'na bu sabah düzenlenen terörist saldırısında 2 asker yaralandı, 1 sivil yaşamını yitirdi.

Tunceli'nin Hozat ilçesi Dalören jandarma Karakolu'na bugün saat 08.00'de otomatik silahlarla ateş açıldı. Saldırıyı PKK ile 3 silahlı sol örgütten oluşan Halkların Birleşik Devrimci Hareketi'ne (HBDH) mensup teröristlerin gerçekleştirdiği belirtildi. Ormanlık alanda gizlenen teröristler tarafından 3 ayrı noktadan karakola ateş açılırken, bazı örgüt üyeleri ise karakola sızmaya çalıştı. Açılan ilk ateşte 2 asker yaralanırken, karakoldaki diğer askerler anında karşılık verdi. Bu sırada Uzundal Köyü'nde oturan ve karakola denetimli serbestlik için imza atmaya gelen Alişan İlkbahar ile oğlu Mesut İlkbahar da Karakol kapasından çıktıktan sonra başlayan çatışmanın ortasında kaldı. Teröristlerin açtığı ateşte baba Alişan İlkbahar yara almazken, 27 yaşındaki Mesut İlkbahar ağır yaralandı. Hozat ve Tunceli'den takviye askerlerin karadan ve havadan bölgeye sevk edilmesi üzerine teröristler ormanlık alana doğru kaçtı. Çatışmanın durması üzerine yaralı Mesut İlkbahar askerler tarafından karakol dışından alınarak içeriye taşındı. Çatışmada yaralanan 2 asker helikopterle Tunceli Asker Hastanesi'ne, çatışmanın ortasında kalarak yaralanan Mesut İlkbahar ise, ambulasla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mesut İlkbahar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.

Ormanlık alana kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar Kaynak: DHA